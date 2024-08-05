По словам военного, в среднем на этом направлении ежедневно ликвидируется от 70 до 100 оккупантов.

На Покровском направлении 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка ВСУ за июнь ликвидировала более 2690 российских оккупантов, за июль - более 2300 захватчиков. Также на этом направлении были уничтожены десятки вражеских танков, БМП и гаубиц. Об этом рассказал офицер бригады Сергей Цехоцкий в интервью Radio NV.

"То есть постоянно в работе, даже если бывают единичные [сравнительно тихие дни] дни, когда после очередной атаки они получают по зубам, наши пилоты ищут их в разных местах и очень успешно находят. В среднем ежедневно ликвидируется от 70 до 100 оккупантов. Это то, что мы можем посчитать. Есть такие случаи, когда, скажем, забегают в какое-то разрушенное здание, мы это видим и там их накрываем, но не всегда можем посчитать. Это уже будем после нашей победы считать", - подчеркнул он.

По словам военного, сейчас целью российского диктатора Владимира Путина является захват границ Донецкой и Луганской областей. Цехоцкий подчеркнул, что такой результат был бы конечным.

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"Все остальные попытки... Была угроза на харьковском направлении. Думаю, их генералы - [глава Генштаба РФ Валерий] Герасимов и другие, которые сидят, планируют операции, - очень прекрасно понимают, что город Харьков им не по зубам. Да, они могут его разрушать, они могут стрелять, уничтожать, но захватить этот город почти невозможно, когда из каждого окна по ним будет лететь коктейль Молотова и так далее. А для того, чтобы оправдать цели этой так называемой "СВО", им надо что-то сказать: "Мы спасли, восемь лет "дамбили бамбас". И на этом уже закапываться в траншеи и пытаться выйти на какие-то переговоры. Это, с их стороны, то, о чем они мечтают", - объяснил офицер.

Также Цехоцкий прокомментировал появление в Украине истребителей F-16. По его мнению, эти самолеты будут иметь значение на поле боя.

"Хотя там есть разные стороны, которые характеризуют плюсы и минусы, или назовем недостаточный плюс появления F-16, на самом деле это совсем не так. Если у нас будет преимущество в воздухе, наш военнослужащий, который мотивирован, очень-очень классно обучен за этот период, в том числе и по стандартам НАТО, и на наших полях боевого столкновения с врагом. Каждая и каждый превосходит [врага в соотношении] 1 к 20-30, если он будет обеспечен всем необходимым, если будет поддержка с воздуха, артиллерии. Я беру [во внимание не] только пехоту, а и артиллеристов, противотанкистов, минометчиков, инженеров, наших логистов, которые сегодня также выполняют задачи в районе [ведения боевых действий]", - подчеркнул воин.

По его словам, эта работа сейчас проводится успешно, поэтому ни в коем случае нельзя недооценивать украинских военных и "порочить" их славу.

"Мы сильнее, это надо подчеркивать. Мы доказали всему миру 24 февраля [2022 года], что мы нация, которая может за одну секунду сплотиться, и, несмотря ни на что, просто идти на смерть ради своих детей, внуков, ради будущего, ради прошлого, ради поколений, которые отдавали свою жизнь и всегда разговаривали на украинском языке, несмотря на Советский Союз, царскую империю и так далее", - подытожил офицер.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, украинские военные отошли из урочища Ступки Голубовские-2, что в Бахмутском районе. По словам аналитиков DeepState, российские оккупационные войска имеют продвижение в районе ряда населенных пунктов Украины.

"Враг продвинулся в Северном, Железном Желанном, Сергеевке, Ивановке, у Лисичного и Желанного. Силы Обороны Украины отошли из урочища Ступки Голубовские-2", - добавили в сообщении.

Также аналитики DeepState сообщали, что на Покровском направлении были "крайне тяжелые сутки", ведь российские оккупанты не прекращают штурмы, а только усиливают их.

"Враг словно сорвался с цепи. Продолжаются штурмовые действия севернее Желанного. Кроме того, враг имеет тактический успех восточнее села и осуществляет попытку обойти его. Данный маневр ставит под угрозу группировку Сил Обороны на восточном берегу реки Волчья", - отмечают эксперты.

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