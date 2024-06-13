Удар по РЛС в Орске: Буданов раскрыл, сколько не будет работать российская станция

В то же время глава ГУР не ответил прямо, чьих это рук дело.

Российская радиолокационная станция дальнего обнаружения целей "Воронеж-М" в городе Орск Оренбургской области не будет работать минимум полгода после удара украинского дрона. "Птичка" поразила эту цель, пролетев 1800 километров.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. По данным украинских СМИ, за этой атакой стоит ГУР, впрочем Буданов не подтвердил это и не опроверг.

Он считает поражение РЛС "абсолютно правильной вещью, кто бы это ни сделал". Также Буданов не верит, что из-за этого удара возможна эскалация со стороны России.

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"Это миф, в который все верят. После атаки РЛС что-то произошло? Нет, ничего. Эти системы обнаруживают любую баллистику. Без разницы - ядерная ракета или нет. "Воронеж-М" была направлена на южную часть Украины, в частности Одесскую область и оккупированный Крым, поэтому временное выведение ее из строя нам поможет", - заявил Буданов.

Атака на РЛС России в Орске

Накануне источники УНИАН в ГУР сообщили, что беспилотник Главного управления разведки Минобороны Украины атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М". Она находится в 1800 километрах от украинской границы.

Впоследствии "Радио Свобода" опубликовала снимки со спутников, на которых видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было - вероятно, следы пожара в результате попадания БПЛА.

Как пишет The Telegraph, удар украинского беспилотника по российской радиолокационной станции (РЛС), которая может следить за ядерными ракетами, вызвал тревогу на Западе.

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