Захватчики имеют новые продвижения, пишут эксперты.

Украинские войска отошли из урочища Ступки Голубовские-2, что в Бахмутском районе Донецкой области.

Ночью аналитики DeepState сообщили в своем Telegram-канале об обновлении карты боевых действий. Согласно данным проекта, российские оккупационные войска имеют продвижение в районе ряда населенных пунктов Украины.

"Враг продвинулся в Северном, Железном Желанном, Сергеевке, Ивановке, возле Лисичного и Желанного. Силы Обороны Украины отошли из урочища Ступки Голубовские-2", - говорится в сообщении. Видео дня

Стоит отметить, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины информацию аналитиков не комментировали.

Ситуация на фронте

В последней сводке Генштаб сообщал, что самыми горячими остаются Покровское, Краматорское и Торецкое направления.

На Покровском направлении за сутки произошло 24 столкновения возле Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Желанного, Свиридоновки, Яснобродовки и Карловки. Пять из этих боев продолжаются.

На Краматорском россияне наступали 15 раз, атаки проводили возле Часового Яра, Ивановского и Андреевки. Четыре столкновения в районе Часового Яра продолжались.

На Торецком направлении россияне тоже 15 раз атаковали украинские войска возле Железного, Торецка, Нью-Йорка и Северного. 12 боестолкновений завершены, еще три - продолжаются.

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