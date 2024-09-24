Защитник считает, что хоть россияне имеют больше человеческого резерва, чем мы, но все равно такой большой фронт им тяжело держать.

Повторное наступление российских оккупантов на Харьковщину оказалось неудачным. Об этом рассказал Армия TV командир 3-го батальона бригады НГУ "Спартан" Александр Букатар, который до полномасштабного вторжения работал в полиции Харькова, а с первых дней полномасштабного вторжения защищал город.

"Им вообще это (наступление - УНИАН) не удалось. Я это вижу, мы это видим... Это вообще какая-то ерунда. Так часто у них бывает... Я думаю, что многие их таких вещей, это, прежде всего, амбиции одного человека (Владимира Путина - УНИАН), который может какие-то свои комплексы прикрывает другими вещами. Чтобы показать, что типа они способны. Типа, как они говорят, "вот хотим и сейчас займем Харьков", - сказал Букатар.

По его мнению, повторное наступление на Харьковщину не имеет стратегической подоплеки.

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"Я думаю, здесь больше какие-то показательные выступления, чем стратегические, потому что дальше расширять фронт... - хоть и имеют они больше человеческого резерва, чем мы, но все равно такой большой фронт им тяжело держать", - констатирует военный.

Война в Украине - ситуция на Харьковщине

Напомним, в мае оккупационные войска РФ начали новое наступление в Харьковской области. Враг имел определенные успехи - захвачено несколько населенных пунктов. Тогда говорилось, что в первые же дни это наступление заставило более 6000 человек эвакуироваться из небольшого города Волчанск. Люди пытались спастись от жизни в оккупации - уже второй раз.

Как писал The Washington Post, волна переселенцев из Волчанска, расположенного всего в нескольких километрах от российской границы, и окружающих населенных пунктов напомнило первые дни вторжения в феврале 2022 года.

Подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия, сообщили в ГУР.

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