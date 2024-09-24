Повторное наступление российских оккупантов на Харьковщину оказалось неудачным. Об этом рассказал Армия TV командир 3-го батальона бригады НГУ "Спартан" Александр Букатар, который до полномасштабного вторжения работал в полиции Харькова, а с первых дней полномасштабного вторжения защищал город.
"Им вообще это (наступление - УНИАН) не удалось. Я это вижу, мы это видим... Это вообще какая-то ерунда. Так часто у них бывает... Я думаю, что многие их таких вещей, это, прежде всего, амбиции одного человека (Владимира Путина - УНИАН), который может какие-то свои комплексы прикрывает другими вещами. Чтобы показать, что типа они способны. Типа, как они говорят, "вот хотим и сейчас займем Харьков", - сказал Букатар.
По его мнению, повторное наступление на Харьковщину не имеет стратегической подоплеки.
"Я думаю, здесь больше какие-то показательные выступления, чем стратегические, потому что дальше расширять фронт... - хоть и имеют они больше человеческого резерва, чем мы, но все равно такой большой фронт им тяжело держать", - констатирует военный.
Война в Украине - ситуция на Харьковщине
Напомним, в мае оккупационные войска РФ начали новое наступление в Харьковской области. Враг имел определенные успехи - захвачено несколько населенных пунктов. Тогда говорилось, что в первые же дни это наступление заставило более 6000 человек эвакуироваться из небольшого города Волчанск. Люди пытались спастись от жизни в оккупации - уже второй раз.
Как писал The Washington Post, волна переселенцев из Волчанска, расположенного всего в нескольких километрах от российской границы, и окружающих населенных пунктов напомнило первые дни вторжения в феврале 2022 года.
Подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия, сообщили в ГУР.