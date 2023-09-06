Такая встреча, по ее словам, вызвала слезы даже у закаленных войной военных и вдохновляла идти вперед.

Одним из самых ярких впечатлений в ходе операции по освобождению части Харьковской области стала встреча украинских военных местными жителями с национальными флагами.

Об этом во время конференции в Military Media Center рассказала капитан Татьяна Зарицкая, руководитель службы связей с общественностью 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ, подразделения которой освобождали оккупированные территории осенью 2022 года.

Она отметила, что это были люди, которые пережили шесть месяцев российской оккупации и подвергались пыткам, нашли желание и возможность спрятать и сохранить национальные флаги.

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"Когда заходили наши ребята, люди становились на колени, поднимали украинские флаги, находили даже цветы. Они кричали: "Герои!" и "Спасибо!"",- рассказала Зарицкая.

Такая встреча, по ее словам, вызвала слезы даже у закаленных войной военных и вдохновляла идти вперед.

Освобождение Харьковщины

Силы обороны Украины в начале сентября 2022 года провели успешное контрнаступление на Харьковщине. 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских военных. Позже стало известно, что Харьковская область полностью освобождена от оккупантов. Более пяти месяцев около 150 тыс. украинцев жили в оккупации.

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