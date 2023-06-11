Отмечается, что по этому мосту россияне переправляли технику и боеприпасы.

В Запорожской области во временно оккупированной Акимовке партизаны взорвали железнодорожный мост. Оккупанты доставляли через него технику и боеприпасы.

"В населенном пункте Акимовка ТОТ Запорожской области силами партизан г. Мелитополь был осуществлен подрыв железнодорожного моста-логистической артерии, через которую осуществлялось снабжение О и ВТ противника из АР Крым на ТОТ Запорожской области", - сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан, который известен в сети под позывными "Штирлиц", в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил "мужественных земляков" за помощь в освобождении украинских земель.

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Ликвидация российских оккупантов в Украине - последние новости

Сегодня, 11 июня, "Штирлиц" сообщил, что Вооруженные Силы Украины успешно "демобилизовали" вражеского доцента кафедры мостов и переправ Военного института Академии ВС РФ Владимира Бутенко. Тот "довоевался" на одном из направлений фронта в Украине.

Общие потери личного состава армии Российской Федерации по состоянию на 11 июня 2023 года составили около 215 640 человек. Только за последние сутки силы обороны Украины ликвидировали 980 российских солдат.

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