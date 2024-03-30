Гуменюк отметила, что предпосылок к тому, чтобы враг перевозил эти танки на материковую часть Украины, пока нет.

Российские войска перебросили танковый батальон на территорию оккупированного Крыма. Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что это может свидетельствовать о серьезных потерях врага на левом берегу Херсонщины.

"Мы отслеживаем перегруппировку войск, и понимаем, что подтягивание таких резервов может говорить о серьезных потерях оккупационного войска на левом берегу Херсонской области. Здесь на временно оккупированной территории ведутся боевые действия, и в ходе контрбатарейной борьбы они теряют фактически каждый день несколько единиц бронетехники и артиллерийских установок. В связи с этим, возможно, будут подтягивать такие ресурсы", – объяснила она в эфире телеканала FREEДОМ.

В то же время Гуменюк отметила, что предпосылок к тому, чтобы враг перевозил эти танки на материковую часть Украины, пока нет. Кроме того, сейчас у оккупантов действует запрет на использование части автодорог для перемещения из Крыма на оккупированную часть Херсонской области, а также и по Херсонской области в направлении Мелитополя Запорожской области. По ее словам, российское командование осознает, что эти направления могут находиться под огневым контролем украинских войск, и не хочет рисковать техникой.

Видео дня

"Тем не менее, мы понимаем, что если им понадобится подтягивать ресурс, определенные логистические маршруты они будут использовать. А мы тем временем пытаемся установить максимально плотный огневой контроль там, где возможно продвижение техники", – резюмировала Гуменюк.

Война в Украине: это стоит знать

Почти все корабли Черноморского флота РФ покинули временно оккупированный Крым. Из ракетоносителей там остался "один неудачник" – "Циклон", рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Что касается ситуации на фронте, то за сутки на передовой произошло 79 боевых столкновений с противником. "Горячо" было, в частности, на Новопавловском направлении, где оккупанты более 30 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

Вас также могут заинтересовать новости: