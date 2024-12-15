В акваторию смыло много различных мин из-за теракта россиян на дамбе Каховской ГЭС.

Российские оккупанты с Кинбурнской косы (Николаевская область), наносят удары, в частности держат под огневым контролем Днепро-Бугский лиман. По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, сейчас в украинских портах остаются заблокированными 60 гражданских судов, в частности, иностранных.

В эфире 5 канала он пояснил, что оккупанты, которые находятся на этой косе, обеспечиваются с материка. Как пояснил военный, в этой местности всегда была сложная логистика даже до вторжения РФ в Украину. На самой косе никогда не было дорог шоссейного типа или общего пользования. Это связано с тем, что там - орнитологический заповедник, и немного населенных пунктов.

"По состоянию на сейчас, проблема в том, что коса позволяет им обстреливать Днепро-Бугский лиман. Соответственно, не дает возможности пользоваться портами николаевскими, а о херсонском порту речь даже не идет... Напомню, что в Днепро-Бугский лиман впадает и река Южный Буг - это николаевские морские порты, и Днепр... И соответственно там по состоянию на сейчас заблокировано 60 гражданских судов, в том числе иностранные...", - сказал Плетенчук.

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Кроме того, по его словам, эта акватория имеет высокую степень минирования, потому что туда смыло очень много взрывчатки, различных мин из-за теракта россиян на дамбе Каховской ГЭС. Речь идет о том, что это и речные мины, и противодесантные, которые "смыло" даже к побережью Одессы.

"Мины плавучие, во время подрыва их вынесло в Черное море", - уточнил спикер.

Кинбурнская коса имеет тактическое значение, как для ВСУ, так и для оккупантов, которым удерживаться там нелегко. "Потому что и они оттуда стреляют, и мы по ним "работаем" достаточно успешно. Прятаться им там почти негде", - сказал Плетенчук.

Ситуация в районе Черного моря

Ранее военные отмечали, что еще рано говорить о победе на Черном море. Более 25 тыс. кв. км Черного моря - фактически серая зона. Представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отмечал, что Кинбурнскую косу надо освободить, но пока нельзя говорить, когда это будет. Если ее освободить, будет шанс, что заработает Николаевский порт и присоединится к портам Большой Одессы ("Южного, "Черноморская", Одесского порта - УНИАН) и сможет работать в направлении морских коридоров. Кинбурнская коса - локация, за которую враг цепляется "когтями и зубами" из-за ее стратегического значения.

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