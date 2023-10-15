Оккупанты утверждают, что все цели сбиты, но так они говорят всегда, независимо от реального положения дел.

Министерство обороны России заявило о массированной атаке беспилотников на российской территории в ночь на 15 октября. Якобы все дроны были перехвачены системами ПВО.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.

Военное ведомство страны-оккупанта утверждает, что только над Курской областью было сбито 18 БПЛА, еще два – над Белгородской. Куда делись остальные беспилотники, не уточняется.

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Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, на Купянском направлении пограничники обнаружили и уничтожили на вражеских позициях советский зенитно-артиллерийский комплекс С-60 с пушкой АЗП-57 калибра 57мм, разработанной еще в середине 1940-х годов. Последний раз эти пушки использовали советские войска в период Афганской войны.

Также мы рассказывали. что украинская авиация за 14 октября нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два - по зенитно-ракетным комплексам российских войск. Также, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, подразделения ракетных войск поразили пункт управления и два артиллерийских средства россиян.

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