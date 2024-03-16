Их количество увеличилось на 30% из-за войны в Украине.

В России с 2022 по 2023 рекордно выросло количество мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет.

Как сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на информацию от разведки, об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда и Фонда социального страхования России. Согласно им, в 2022 году насчитывалось 1,67 млн мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет. А уже через год показатель вырос на 507 тысяч человек или на 30%. Российские демографы признают, что увеличение количества мужчин с инвалидностью связано с войной в Украине.

"Это почти наверняка так и есть. Значительное большинство из более 355 000 потерь, которые понесли российские вооруженные силы в результате конфликта в Украине, - это раненые военнослужащие", - добавляет разведка.

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Также британцы напомнили, что среднедневное количество российских потерь выросло с начала российского наступления осенью 2023 года.

"Рекордный рост количества мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет и раненых окажет значительное влияние на российские медицинские и социальные службы", - отмечает разведка Британии.

Потери России в войне

Как сообщал УНИАН, общие потери России в войне против Украины по состоянию на утро 16 марта достигли уже 429 580 человек. При этом более тысячи солдат обезвредили за последние сутки.

В Институте изучения войны добавляют, что россияне могут попытаться сохранить темп своих наступательных операций с любыми потерями, чтобы воспользоваться нехваткой украинской техники до того, как ВСУ получат обещанную помощь от союзников.

В ВСУ отметили, что у российских захватчиков уменьшается мобилизационный ресурс среди представителей национальных меньшинств из-за потерь на фронте в Украине.

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