Оформление инвалидности в России занимает несколько месяцев.

В РФ с февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение в Украину, статус инвалида вследствие военной травмы получили более 5,1 тысячи человек.

Как пишет "Медиазона" со ссылкой на данные Федерального реестра инвалидов, ранее число военных инвалидов в России неуклонно снижалось. Это связано с тем, что такой статус был, в основном, у участвовавших во Второй Мировой войне.

Однако ситуация изменилась после начала вторжения в Украину, и уже несколько месяцев темпы роста числа военных инвалидов ставят исторические рекорды. Так, в апреле в Федеральный реестр инвалидов добавили 232 человека, в мае 279 человек, а в июне - 322 человека.

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Оформление инвалидности в России занимает несколько месяцев, поэтому данные реестра не отображают в реальном времени, сколько российских военных получают тяжелые ранения.

Потери РФ в Украине - детали

Украинские войска уничтожили еще 550 оккупантов за минувшие сутки. Таким образом, общие российские потери по состоянию на утро 14 июля 2023 года выросли до 236 590 "двухсотых" захватчиков. В частности, уничтожены еще 5 танков врага (всего - 4097) и 9 ББМ (всего - 8008).

Несколько месяцев назад российские оккупанты начали выводить свои подразделения из Беларуси. По состоянию на сейчас Россия в рамках ротации вывела практически всех своих военных из Беларуси, где они проходили тренировки и подготовку.

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