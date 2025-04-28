Он отметил, что действия России - это игра.

Трехдневное "перемирие" на 9 мая, о котором объявил российский правитель Владимир Путин является попыткой диктатора показать президенту США Дональду Трампу, что с РФ можно договариваться. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Егор Чернев.

"Это делается исключительно для того, чтобы сделать 9 мая более-менее "тихим", а также, чтобы показать Трампу свою договороспособность, и он (Путин – ред.) идет на какие-то уступки по прекращению огня, и так далее...", – пояснил он в комментарии для "Суспільного".

По словам Чернева, так Путин пытается не дать США возобновить поставки военной помощи Украине, вводить санкции или выйти из переговоров о мире.

Видео дня

При этом он отметил, что действия России – это игра:

"Это такая постоянная игра, что якобы мы и готовы к миру, а с другой стороны это затягивание времени".

"Перемирие" на 9 мая

28 апреля 2025 года росСМИ со ссылкой на Кремль сообщили, что Путин объявляет трехдневное "перемирие" на 9 мая. Оно будет действовать с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорит, что объявленное Путиным "перемирие" является "проявлением доброй воли главы российского государства".

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Москва должна согласиться на перемирие сроком не менее 30 суток, а не ограничиваться коротким трехдневным прекращением огня. По его словам, Украина готова поддержать длительное, надежное и полное прекращение огня.

Вас также могут заинтересовать новости: