Российские оккупанты продолжают нести существенные потери в личном составе и технике.

В психиатрической больнице в Ростовской области России находится до 800 раненых и до 200 тел погибших оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Противник продолжает нести существенные потери в личном составе и технике. По имеющейся информации, в психиатрической больнице населенного пункта Малотокмацький Ростовской области, которая частично передана в пользование вооруженным силам Российской Федерации, находится в 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника", - говорится в заметке.

По данным Генштаба, по состоянию на 5 мая украинские войска ликвидировали уже около 24,9 тыс. российских оккупантов.

Несмотря на то, что Россия скрывает потери в Украине, российские оккупанты рассказывают реальную картину войны своим родным. В частности, разведка перехватила разговор оккупанта с женой. Он жалуется на большие потери в Украине, а также на командиров-трусов.

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