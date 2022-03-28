Система противовоздушной обороны уничтожила ракету в небе над регионом.

Спикер Одесской областной Военной администрации Сергей Братчук заявил о сбитии украинской системой противовоздушной обороны вражеской ракеты.

Об этом Братчук сообщил в Facebook.

"Минус вражеская ракета над Одесской областью. Врагу - ад!"- говорится в публикации.

Также он поблагодарил воздушное командование "Юг" за блестящее уничтожение ракеты рашистов.

Других подробностей Братчук пока не озвучил.

Напомним, что вчера РФ осуществила авиаудар по нефтебазе на Волыни. Местных жителей просили оставаться в укрытиях и не публиковать кадров с места события. Информации о жертвах и пострадавших нет.

В ОП отреагировали на эту атаку. В частности, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что оккупанты считают нежелание Запада закрывать небо над Украиной "слабостью демократии и вседозволенностью".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отметил партнерам - Украина не может сбивать российские ракеты из дробовиков, из пулеметов, которых многовато в поставках. Украине нужны самолеты и другие инструменты защиты. А деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и, обязательно, самолетов.

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