Большинство россиян на этом направлении не имеют достаточной подготовки.

Российско-украинская война продолжается и враг не прекращает попыток захватить новые территории вокруг Покровска.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Николай Гриценко, начальник штаба 4 батальона "Сила свободы" бригады НГУ "Рубеж".

"Противник использует тактику мясных штурмов, комбинируя ее с техникой, с квадроциклами. Это максимально необученные бойцы, их набирают где-то по кабакам в России. Они проходят подготовку неделю-две и их отправляют сразу на выполнение боевого задания. 99% не возвращаются. Противник максимально пытается продвигаться этим хламом, который он выбрасывает как пушечное мясо", - рассказал Гриценко.

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Военный добавил, что из-за подобной тактики потери РФ на этом направлении "колоссальные".

"На одного нашего раненого приходится 30 мертвых орков. То есть можно понять, какими навалами они прут и как сложно их останавливать на этих рубежах", - добавил военный.

Ситуация на фронте остается сложной: важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что Украина начала наступательные действия одновременно на нескольких направлениях фронта. В частности журналисты Le Figaro отмечает, что Силы обороны возвращают себе инициативу в Курской области РФ, а также в районе Торецка и Покровска Донецкой области.

Относительно ситуации в Курской области рассказали и в ВСУ. По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, Украина имеет "достаточно хорошие" тактические результаты на Курщине.

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