Сейчас Украина имеет "хорошие результаты" на тактическом уровне, отметил Тимочко.

Если Украине удается проводить наступательные действия в Курской области, то это означает, что операция себя не исчерпала.

Так в эфире "24 Канала" прокомментировал информацию о новом наступлении Сил обороны в районе Курской области председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Одно, когда есть попытки, совсем другое, когда есть результаты. А судя даже по российским пабликам, там есть результаты у наших бойцов, и достаточно хорошие, на тактическом уровне так точно. Противник не может эффективно проводить разведку, доразведку на всей линии боестолкновения, определять приоритетные задачи ВСУ", - сказал он.

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Он добавил, что проведение самой операции продемонстрировало то, что Украина даже в чрезвычайно сложных ситуациях может диктовать свои условия. В то же время эта операция показала и другие проблемы РФ, считает Тимочко.

"Российское командование не умеет контратаковать, если ВСУ проводят наступательную военную операцию. Им при всем давлении, массе людей удается продвигаться на тактическом уровне на несколько сотен метров. Тогда как Вооруженные силы за короткие сроки продвигаются на десятки километров. Если бы у нас была возможность, иметь большую армию или задействовать больше ресурса на Курщине, то сейчас стоял бы вопрос не боев под Суджей, а о боях под Курском или вообще внутреннего раскола России", - отметил Тимочко.

Ситуация в Курской области - что известно

Накануне ряд аналитиков и СМИ сообщили, что Силы обороны начали новую наступательную операцию в Курской области. По данным экспертов из Института изучения войны, украинским защитникам удалось прорвать оборону и продвинуться вглубь РФ на Курщине.

Впоследствии о продвижении Сил обороны в Курской области сообщили и в DeepState. Отмечается, что украинским защитникам удалось отбить часть территории недалеко от населенного пункта Черкасская Конопелька.

Между тем аналитики из Института изучения войны в комментарии CNN отметили, что Украина начала новую наступательную кампанию на Курщине из-за того, что Трамп хочет переговоров. Отмечается, что в случае переговоров территория Курщины может стать "критически важным активом" для Украины.

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