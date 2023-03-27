За минувшие сутки только раненых привезли около 140 оккупантов.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. За одни сутки в морг в Троицком Луганской области привезли около 100 тел россиян.

"Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Так, в населенном пункте Троицкое Луганской области, в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook

Кроме того, отмечается, что на лечение прибыло около 140 тяжелораненых российских оккупантов.

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Ситуация на фронте по состоянию на 27 марта - что известно

Российские оккупанты сосредоточили усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего защитники Украины отбили более 60 атак противника.

Кроме того, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 1 пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага.

По состоянию на 27 марта общие потери российской армии в Украине составили 610 человек.

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