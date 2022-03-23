С 24 февраля вражеские войска разрушили 1 143 объекта инфраструктуры.

В Харькове в результате обстрелов оккупантов разрушено 998 жилых домов.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

"1 143 объекта инфраструктуры за это время российские войска разрушили, из них 998 жилых домов", - заявил он.

По словам Терехова, коммунальные службы и волонтеры на данный момент пытаются восстановить разрушенное.

Он добавил, что город по прежнему подает воду и тепло в дома.

"Дорогие харьковчане, я знаю, как эмоционально тяжело, как тяжело физически, как тяжело держаться, но вместе мы делаем все возможное, чтобы Харьков держался, выдержал и победил", - подчеркнул мэр.

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