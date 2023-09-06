В то же время, под Бахмутом россияне несут значительные потери и задействуют резервы.

За прошедшие сутки украинским военным удалось достичь определенного успеха в направлении Работино-Новопрокоповка, что в Запоржской области. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

"На направлении Работино-Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Павел Ковальчук в эфире телемарафона.

По его словам, на Бахмутском направлении силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута. Там россияне несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Также на этом направлении враг осуществляет перемещение подразделений и войск и применяет резервы.

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В то же время, по данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области.

Также на Лиманском и бахмутском направлениях россияне безуспешно пытались наступать в районе Новоегоровки и севернее Клещиевки.

"Тяжелые бои продолжаются", - подчеркнул Ковальчук.

Ситуация на фронте по состоянию на 6 сентября - главные новости

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы отразили многочисленные атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Луганщины, Донетчины и Запорожья. В течение суток на фронте произошло 28 боевых столкновений с врагом.

В течение суток украинские военные ликвидировали 610 российских оккупантов, а также еще 20 танков и броневиков, 36 единиц артиллерии и десятки единиц автомобильной и спецтехники. С начала полномасштабного вторжения потери россиян в Украине составляют около 266 тыс. 290 военных.

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