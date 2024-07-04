Защитник отметил, что россияне бросают в бой мобилизованных жителей временно оккупированных территорий, в частности из Донецка.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться вперед на Торецком направлении. Ситуация там очень сложная, уже больше недели враг проводит интенсивные штурмовые действия, рассказал военнослужащий 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ по имени Станислав.

"Россияне движутся большими пехотными группами без применения техники. Поскольку понимают, что техника будет сразу уничтожена артиллерией Сил обороны. Они продолжают пытаться прорваться в город Торецк. Сейчас исключительно стойкость личного состава и профессионализм командиров позволяет сдерживать противника на Торецком направлении. Стоит также добавить, что противник имеет численное преимущество в личном составе, средствах артиллерии и преимущество в авиации", – сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Он подчеркнул, что штурмы продолжаются постоянно и круглосуточно. Враг накопил на Торецком направлении немалые резервы. Кроме того, россияне бросают в бой мобилизованных жителей временно оккупированных территорий.

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"Россияне штурмуют постоянно и круглосуточно. Все боевые действия на Торецком направлении напоминают один постоянный штурм. Пользуются оккупанты своим преимуществом в личном составе для того, чтобы попытаться продвигаться по всем направлениям. Впрочем потери у оккупантов очень большие, что указывает на то, что резервы на Торецком направлении противник накопил немалые. Оккупанты сосредоточили на Торецком направлении ВПК, которые они создавали ранее, и, по данным разведки, большое количество принудительно мобилизованных граждан Украины с временно оккупированных территорий. В частности, из Донецка. Оккупанты используют принудительно мобилизованных как пушечное мясо", – резюмировал военный по имени Станислав.

Война в Украине: это стоит знать

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина усиливает все направления на фронте. По его словам, больше всего боев сейчас фиксируется на Покровском направлении, в Донецкой области, "но каждое направление сейчас укрепляем, от Харьковщины до южных".

Ранее стало известно, что Силам обороны Украины пришлось отойти из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр из-за уничтожения российскими захватчиками украинских позиций. Военные показали, как сейчас выглядит этот микрорайон, отметив, что он превратился в груду пепла.

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