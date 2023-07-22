Благодаря западным ракетно-артиллерийским системам наши защитники скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который метко бьет по оккупантам.

На сегодня около 90% уничтоженных российских оккупантов - это работа ракетных войск и артиллерии.

Об этом сообщил Начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов, передает Military Media Center.

Он отметил, что прогресс достигается за счет обученности личного состава, применения новых программных продуктов, внедрения автоматизированной системы управления огнем.

Видео дня

"Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам мы скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно и метко, что россияне уже не имеют возможности вести с нами действенную контрбатарейную борьбу", - поделился подробностями Баранов.

Он отметил, что украинские артиллеристы и ракетчики постоянно адаптируются, придумывают новые способы и методы огневого поражения, совершенствуют оружие, боеприпасы, навыки и умения. "Артиллерия - это коллективное оружие", - сказал он.

Также Баранов отметил, что артиллерист должен знать, что надо делать пехоте, лучше, чем она сама.

"Потому что именно мы готовим предложения по огневому поражению противника так, чтобы не задеть своих и обеспечить нашу общую победу", - сказал военный.

Потери россиян на войне в Украине

Общие боевые потери русский армии с начала войны составили ориентировочно 241 330 солдат. За последние сутки украинские военные убили еще 640 оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ. Вчерашний день оказался достаточно "урожайным" и на подбитую технику захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: