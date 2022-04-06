Врагу не удалось поразить цели. Пострадавших в результате атаки нет.

Обломки сбитых вчера над Львовщиной вражеских ракет попали в объект гражданской инфраструктуры, который не используют.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Facebook.

"Наши силы противовоздушной обороны сбили над Радеховом две крылатые ракеты врага. Обломки упали на окраине города, в результате чего произошли 3 взрыва на объекте гражданской инфраструктуры, который не используют. На месте взрыва было возгорание, которое безотлагательно устранили силы ГСЧС. Пострадавших нет. Враг своей цели не достиг", - отметил он.

Козицкий напомнил, что о подозрительных летательных объектах можно сообщать в чат-бот в Телеграмме "Шось летить" - @rusrocketfly_bot.

"Этот чат-бот создали специалисты Львовской ОВА и IT-специалисты специально для того, чтобы внимательные гражданские люди могли также стать Стражами неба и сделать свой вклад в победу Украины над оккупантом", - отметил председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, очевидцы начали сообщать о взрывах на Львовщине вечером 5 апреля. Власти призвали людей оставаться в укрытии, поскольку работало ПВО.

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