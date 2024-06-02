Наступление на Харьков открыло российские силы для атак американским оружием, "о которых раньше невозможно было подумать даже".

Разрешение США наносить удары по территории РФ американским оружием уже влияет на ситуацию на поле боя, в частности разрушает российские планы по наступлению на Харьков.

Об этом заявил британский военный аналитик Филипс О'Брайен. Он отметил, что в наступлении на Харьков Россия "дерзко рассчитывала воспользоваться страхами США" по применению американского оружия по территории России. Однако "администрация Байдена на этой неделе делала непроницаемое лицо, но позволила украинские атаки по России с применением оружия США".

Теперь, отметил О'Брайен, наступление на Харьков открыло российские силы для атак американским оружием, "о которых раньше невозможно было подумать даже".

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Наступление РФ на Харьков остановилось, потери россиян самые высокие за все время войны, отметил О'Брайен. Теперь, с разрешением бить по российской территории, харьковское наступление становится еще большим бременем для россиян, констатировал аналитик.

О'Брайен предположил, что ВСУ смогут сорвать российское наступление на Сумы еще до того, как оккупанты пересекут границу.

Напомним, директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер заявил, что разрешение касается возможности "наносить контрудары сразу через границу", но не касается ATACMS-ов или ударов на дальнее расстояние.

Удары по РФ западным оружием

Уже более 10 стран разрешили ВСУ бить своим оружием по территории РФ. В частности, ВСУ могут наносить удары оружием, которое передала Канада.

Также СМИ писали, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары по территории РФ американским оружием. Но пока разрешено наносить удары по российским объектам у границ Харьковской области.

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