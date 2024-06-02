Украинские официальные лица сохраняют "режим тишины" относительно одного из поворотных моментов войны.

Аналитики и журналисты заявили о первом применении систем HIMARS по территории РФ. Хотя прошло уже почти двое суток от первого удара, украинские официальные лица до сих пор молчат об этом факте, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что российская пропаганда начала вопить об ударах "Хаймарсов" по территории Белгородской области еще в субботу.

"Противник начал использовать системы вооружения западного производства для ударов по "старой" российской территории. Это обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS", - написал российский Z-блогер Поддубный, комментируя удары по Белгородской области в ночь на субботу и показывая фото обломков боеприпасов.

Видео дня

Независимые аналитики изучили фото обломков, которые показал Поддубный, и согласились с тем, что они действительно были выпущены из РСЗО HIMARS. Однако, как отмечает The Telegraph, официальные лица с украинской стороны до сих пор хранят тишину по этому поводу.

"Украина не комментирует", - пишет издание.

США разрешили бить американским оружием по объектам в РФ

Как писал УНИАН, 31 мая западные СМИ сообщили об отмене американского запрета на удары по российской территории. Позже эту информацию публично подтвердил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Вместе с тем, как уточнил директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер, разрешение касается возможности "наносить контрудары через границу", но не по тыловым районам России. Также под запретом остается использование баллистических ракет ATACMS даже по границе РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: