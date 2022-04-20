Примеры коррупции в российской армии.

Штатные кремлевские пропагандисты активно рекламируют новые образцы российской техники. Они называют ее уникальным оружием и описывают любимой фразой "аналогов нет". За более чем 50 дней с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину наши бойцы захватили немало боевых машин врага. И два образца оказались очевидным примером коррупции в армии Путина, ведь это советская техника в современных цветах.

Журналисты ТСН выпустили сюжет, в котором составили рейтинг трофейных боевых машин, захваченных ВСУ. В список попала САУ 2С34 "Хоста" стоимостью $900 тысяч за штуку.

Фактически это та же самая советская самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", только перекрашенная в современные цвета. Однако россияне позиционировали САУ 2С34, как глубокую модернизацию "Гвоздики" с компонентами от 2С31 "Вены", 2С23 "Ноны-СВК" и "Объекта 118". Напомним, о захвате одной "Хосты" УНИАН писал еще в середине марта.

То же самое касается комплекса радиоэлектронной борьбы "Ртуть БМ". Это советская технология, которую россияне почему-то называют современной. Техника использовалась, чтобы глушить связь в Гостомеле и Буче. А когда оккупанты убегали из Киевской области, то бросили одну из таких машин. Ее официальная стоимость составляет $2,3 миллиона.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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