Ракету сбили во время российской атаки на Киев, части сбитой вражеской ракеты обнаружили на территории населенного пункта в одном из районов Киевской области.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины сегодня ночью сбил российскую крылатую ракету Х-55 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

"Во время сигнала воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы НГУ выдвинулся на свою позицию. Уже за короткое время была получена информация о приближении воздушной цели. Гвардеец захватил цель и осуществил пуск из ПЗРК "Игла". В результате чего удалось сбить вражескую крылатую ракету Х-55", - говорится в сообщении Нацгвардии в Facebook.

При этом, части сбитой вражеской ракеты обнаружили на территории населенного пункта в одном из районов Киевской области.

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"Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры", - сказано в сообщении.

В то же время, благодаря мастерской работе мобильной огневой группы Нацгвардии удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету.

Удар России по Украине в ночь на 9 мая - что известно

Этой ночью противник нанес удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. За две волны российских атак украинская ПВО сбила 23 из 25 крылатых ракет.

При этом отмечается, что российские захватчики запустили восемь ракет только по населенным пунктам в Днепропетровской области. Украинские воины из воздушного командования "Восток" их все ликвидировали. В результате атаки обломки вражеского "металлолома" в Днепре упали на четырехэтажный дом, пострадала и госпитализирована 32-летняя женщина.

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