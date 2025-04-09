В таких приманках военные оставляют следы человеческой жизни, чтобы они имели настоящий вид.

Украинские военные делают фальшивые окопы из веток деревьев, чтобы обмануть российских операторов дронов, которые охотятся на них. Это особенно важно для украинских операторов БпЛА, которые обычно являются приоритетными целями, пишет Business Insider.

По словам оператора беспилотника Димки Жлуктенко, для бойцов стало стандартной рабочей процедурой "сделать несколько фальшивых позиций". Он отметил, что бойцы строят ненастоящие окопы в лесополосе, проектируя их таким образом, чтобы все имело реальный вид.

"Вы оставляете там следы человеческой жизни, мусор и так далее", - отметил Жлуктенко и добавил, что это повышает шансы того, что российские дроны будут сосредоточены на фальшивых позициях.

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По словам военного, когда враг начинает атаковать фейковый бункер, то это является значительным предупреждением для украинских воинов.

"Это будет сигналом для вас убираться оттуда как можно быстрее", - объяснил Жлуктенко.

Другой украинский оператор БпЛА рассказал для BI, что фальшивые бункеры - это то, что украинские операторы будут пытаться делать постоянно, когда будет достаточное количество людей для этого.

Еще один пилот дрона отметил, что расстояние, на которое оператор может держаться как можно дальше от боевых действий, зависит от местности, однако в основном они должны находиться в километре от линии фронта.

В BI добавили, что из-за того, что во многих местах линии связи преимущественно статические, а боевые действия ведутся интенсивно, операторы обычно прячутся под землей. Кроме того, для украинцев многие их позиции "сводятся к нулю" и становятся "невозможными для обороны".

В частности Жлуктенко отметил, что такие операторы, как он, часто используют подземные блиндажи, которые покрыты деревьями и ветками. Там они размещают свое оборудование, которое нужно для управления БпЛА.

"Затем они пытаются найти места, где можно незаметно установить антенну и механизм запуска, чтобы они "выглядели как дерево или что-то подобное". На протяжении всей войны в Украине как российская, так и украинская армии прибегали к обману, используя приманки и расставляя ловушки, чтобы обмануть врага. Среди них - картонное оружие, надувные танки, фальшивые окопные ловушки, наполненные бомбами и тому подобное. Эта тактика сыграла решающую роль в защите войск и военной техники", - рассказали в издании.

Другой украинский оператор БпЛА отметил, что пилоты пытаются работать "постоянно в бункере", однако иногда им приходится рисковать и выходить наружу, чтобы поставить свой дрон на землю, чтобы он мог взлететь.

Он добавил, что это может быть очень опасно, ведь если оператора заметят, то российские беспилотники сразу налетят на него. По его словам, когда Россия видит украинских операторов или их окопы, то они становятся "мишенью номер один".

"Беспилотники всех типов используются во время вторжения России в Украину больше, чем в любом другом конфликте в истории, и небо над полем боя может быть заполнено беспилотниками до такой степени, что солдаты путаются в том, какие из них их. Обе стороны соревнуются, чтобы создать больше беспилотников, чем другая, и превзойти разработки беспилотников и мер противодействия беспилотникам друг друга", - подытожили в Business Insider.

Война в Украине - последние новости

Также Business Insider писал, что устаревшие виды оружия могут быть эффективными на войне, ведь это доказала Украина. По словам экспертов, война в Украине стала более статичной, из-за чего снаряды и мины снова оказались незаменимыми.

В то же время военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады ответил, продвинулись ли россияне на границе Донецкой и Запорожской областей. Он отметил, что такая информация не соответствует действительности и не является подтвержденной.

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