На указанном участке фронта продолжаются штурмовые действия, отметил боец.

Информация о том, что российские войска якобы продвинулись на границе Донецкой и Запорожской областей в районе населенных пунктов Шевченко и Вольное Поле, не соответствует действительности. Об этом "Донбасс Реалии" рассказал военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады, которая держит этот участок фронта.

"Абсолютно уверен, что информация не является подтвержденной, она неправдива. Были попытки агрессора прорваться на мототехнике, но у них закрепиться не получалось в этом районе", - сказал боец.

По его словам, на указанном участке фронта продолжаются штурмовые действия:

Видео дня

"Ежедневно противник пытается прорвать оборону, но нам удается вовремя наносить ему огневое поражение. Его попытки напрасны, успеха он не имеет… Особенностью штурмовых действий противника является то, что он осуществляет комбинированные атаки: продвигается малыми группами пехоты в сочетании с мотоциклами, багги. Также армия РФ активно применяет бронетехнику".

Военный добавил, что все эти атаки осуществляются с разных направлений, таким образом россияне пытаются найти "формулу успеха".

"Противник пытается проверить на прочность определенные участки фронта, чтобы найти место, где есть просадка, сосредоточить там свои силы и пытаться пройти вперед. Все, чтобы захватить выгодный участок местности или даже населенный пункт. Перед этим он перебрасывает соответствующее количество сил для того, чтобы это реализовать. Главное здесь не потерять бдительность, вовремя все заметить и адекватно среагировать. Но, конечно, недооценивать противника не стоит", - отметил боец.

Новое наступление России

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский, Россия уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области, о котором ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

"Несмотря на все переговоры, которые идут, мы наблюдаем только увеличение интенсивности наступательных действий. Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось", - сказал генерал.

Вас также могут заинтересовать новости: