Под удар попали экипажи БПЛА.

Украинские Воздушные силы успешно атаковали склады захватнической армии Российской Федерации на территории Курской области.

Как сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, 7 апреля авиация нанесла удар по комплексу складских помещений в населенном пункте Озерки, уничтожив ангары, несколько военных зданий и техническое оборудование. Также удалось ликвидировать более 30 российских оккупантов, среди которых экипажи БПЛА и ремонтники:

"Уничтожение этого объекта существенно снижает возможности Российской Федерации для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении. Украинские защитники наносят удары по действительным военным целям противника и принимают все меры для максимальной защиты гражданского населения".

Потери России в Украине

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 7 апреля, общие потери российских войск в Украине оцениваются примерно в 926 тысяч 310 солдат.

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В Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщали, что за первые три месяца этого года средние потери захватчиков за один квадратный километр украинской территории составили 146 солдат, один танк, две боевые бронированные машины и 4,5 пушки.

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