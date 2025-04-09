Европейские страны делали ставку на высокотехнологичное вооружение, но ошиблись.

Война в Украине показала то, что оружие, которое когда-то считалось устаревшим, остается незаменимым на поле боя. В это же время страны НАТО "играют в догонялки", пытаясь перевооружиться, пишет Business Insider.

Европейские страны начали возвращаться к использованию мин

В издании напомнили, что на прошлой неделе Финляндия отменила десятилетний запрет на использование противопехотных мин. До этого Польша, Литва, Латвия и Эстония уже объявили о том, что также отказываются от Оттавского договора 1997 года.

Эти европейские страны готовятся к укреплению своих границ с Россией при помощи мин, из-за угрозы со стороны Кремля, отметили журналисты. Они опасаются, что Москва может напасть на них в будущем.

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Несмотря на то, что война включает в себя примеры передовых технологий, она также подчеркивает важность такого оружия, как снаряды и мины. Поэтому Европе необходимо инвестировать в технологии, которые, как считалось ранее, будут излишними в быстротечных, технологически тяжелых войнах, считают в издании.

Украина использует мины, чтобы затормозить продвижение российской армии на востоке и юге страны. Также с помощью мин украинская армия направляет вражеские войска в районы, которые может защищать, добавили в издании.

В отличие от высокотехнологичных ракет с точным наведением, которые страны НАТО предоставили Украине, обычные снаряды не подвержены российским средствам РЭБ. Именно поэтому европейские союзники увеличили их производство, подчеркнули журналисты.

В недавнем докладе британского аналитического центра по вопросам обороны RUSI говорится, что европейские правительства ожидали, что частные оборонные компании решат проблему производства боеприпасов, но не смогли ввести "какие-либо стимулы или нормативную среду, которая позволила бы им это сделать", напомнили в издании.

На Западе готовились к другим войнам

Руководитель оборонных исследований в британском аналитическом центре RAND Europe Пол ван Хоофт поделился с журналистами, что угроза со стороны России сильно отличается от того, что планировали западные военные лидеры.

"В течение трех десятилетий, поскольку западные вооруженные силы не были сосредоточены на крупномасштабных наземных войнах и коллективной обороне территорий НАТО, это оружие, такое как снаряды и мины, не рассматривалось как ценное - особенно в Западной Европе", - сказал он.

Ван Хоофт отметил, что после терактов 11 сентября союзники по НАТО планировали войны против ополченцев, в которых мины и снаряды не имели очевидного применения. Поэтому европейские страны были не готовы к тому, что война между Украиной и Россией будет значительно отличаться от тех вооруженных конфликтов.

Кроме того, эксперт считает, что некоторые старые технологии вооружений можно комбинировать с современными системами. Это позволит добиться лучшего результата на поле боя.

"Артиллерия может быть старой технологией, но она более эффективна, когда используется вместе с более новыми технологиями наблюдения, такими как беспилотники", - объяснил ван Хоофт.

Старший советник отдела обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Кансиан рассказал журналистам, что война в Украине стала более статичной, из-за чего снаряды и мины снова оказались незаменимыми.

"Это оружие становится полезным, даже доминирующим, когда линия фронта стабилизируется. Их трудно применять, когда армии маневрируют, но легко применять, когда армии заходят в тупик и окапываются", - сказал он.

Оружие на войне в Украине - другие новости

Ранее Forbes писало, что Украина создает флот летающих авианосцев. Дрономатки, которые несут на себе меньшие беспилотники, очевидно, являются технологией войны ближайшего будущего.

Кроме того, эксперты раскрыли секреты украинского зенитного дрона, которого называют истребителем "Шахедов". Эта "птичка" уже работает на фронте и имеет первые результаты в уничтожении как ударных, так и разведывательных беспилотников.

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