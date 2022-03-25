Сейчас идет зачистка села нашими войсками.

На Запорожье освобождено от российских оккупантов село Малиновка.

Об этом сообщает в Facebook Запорожская облгосадминистрация со ссылкой на главу местной общины Владимира Шиша.

Шиш сообщил, что из пяти крупных сел, входящих в состав общины, три села полностью оккупированы вражескими войсками - Любимовка, Новозлатополь, и до сегодняшнего дня враг был и в Малиновке. Он отметил, что в настоящее время идет зачистка нашими войсками, поэтому Малиновка освобождена.

Он рассказал, что ситуация в общине критическая. "Оккупанты поставили кругом блокпосты и не пускают никого в села. Как следствие, есть гуманитарные проблемы - с поставкой пищи, воды, лекарств, хлеба, инсулина. Желательно организовать гуманитарный коридор, чтобы люди, которые хотят, могли бы уехать. Это в основном больные, которые нуждаются в постоянном уходе и лечении", - отметил Шиш.

Напомним, в Запорожской области оккупанты скрытно готовятся к проведению "выборов".

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