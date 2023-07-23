Российские оккупанты могут осуществить новые удары по важным объектам Украины, враги начали шпионить за энергообъектами.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий во время интервью для "Ми-Україна" рассказал, что украинская сторона отслеживает все вопросы, которые касаются разведки Россией наших энергетических объектов.
"Они начали такую работу - они сейчас осуществляют доразведку, используют, в том числе космическую разведку, другие виды разведки для того, чтобы, первое, - установить какое состояние нашей энергетики, ну и второе, опять же, определить те критические объекты для нас, которые будут влиять на нашу систему энергетики в целом", - отметил собеседник.
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Россияне осенью 2022 года начали массированно атаковать энергообъекты Украины, было много разрушений, на территории нашего государства были массовые и длительные отключения электроэнергии. Украинцы выстояли, ситуацию в энергетике удалось стабилизировать.
По сведениям экспертов, по состоянию на апрель 2023 года общая сумма прямых задокументированных убытков, нанесенных инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, превышала 147 миллиардов долларов.
В июне текущего года советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предупредил, что осенью и зимой российские захватчики могут повторить свою кампанию массированных ударов по энергетической инфраструктуре нашего государства.