Противники занимаются доразведкой, отметили в Главном управлении разведки Минобороны.

Российские оккупанты могут осуществить новые удары по важным объектам Украины, враги начали шпионить за энергообъектами.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий во время интервью для "Ми-Україна" рассказал, что украинская сторона отслеживает все вопросы, которые касаются разведки Россией наших энергетических объектов.

"Они начали такую работу - они сейчас осуществляют доразведку, используют, в том числе космическую разведку, другие виды разведки для того, чтобы, первое, - установить какое состояние нашей энергетики, ну и второе, опять же, определить те критические объекты для нас, которые будут влиять на нашу систему энергетики в целом", - отметил собеседник.

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Россияне осенью 2022 года начали массированно атаковать энергообъекты Украины, было много разрушений, на территории нашего государства были массовые и длительные отключения электроэнергии. Украинцы выстояли, ситуацию в энергетике удалось стабилизировать.

По сведениям экспертов, по состоянию на апрель 2023 года общая сумма прямых задокументированных убытков, нанесенных инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, превышала 147 миллиардов долларов.

В июне текущего года советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предупредил, что осенью и зимой российские захватчики могут повторить свою кампанию массированных ударов по энергетической инфраструктуре нашего государства.

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