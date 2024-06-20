Нефтебазу атаковали дроны СБУ прошлой ночью.

Этой ночью дроны СБУ поразили склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазу "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтопродукт". В сети опубликованы первые спутниковые снимки результатов попадания.

"Пожар на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области на спутниковом снимке Planet.com, сделанном утром 20 июня", - пишет российская редакция "Радио Свобода", показывая соответствующий снимок.

На фото видно, как мощно пылает по крайней мере одна большая стационарная емкость с нефтепродуктами. Из-за густого черного дыма, который закрывает от спутника часть нефтебазы, полностью оценить масштаб последствий пока невозможно.

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Удар по тамбовской нефтебазе

Как рассказали УНИАН информированные источники, ночью дроны СБУ атаковали нефтебазу в Тамбовской области и в Республике Адыгея. Источник отмечает, что на этих объектах перерабатывали и хранили сырье и готовую продукцию, которую использовала российская армия.

Источники утверждали, что после попаданий дронов на обоих объектах вспыхнули пожары.

По данным источника, в целом дроны СБУ осуществили уже почти три десятка успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах РФ и на оккупированных территориях.

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