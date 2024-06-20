На этих объектах перерабатывали и хранили сырье и готовую продукцию, которую использовала российская армия.

Этой ночью спецназовцы СБУ поразили склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазы "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

Об этом УНИАН сообщили информированные источники. Это была дроновая атака по нефтебазам в Тамбовской области и в Республике Адыгея. Источник отметил, что на этих объектах перерабатывали и хранили сырье и готовую продукцию, которую использовала российская армия.

Сообщается, что после серии попаданий дронов СБУ на обоих объектах начались пожары.

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Источник отмечает, что удары по предприятиям, которые работают на ВПК РФ, уменьшают ресурсы оккупантов, которые используются для ведения войны против Украины, а также врагу приходится тратиться на восстановление инфраструктуры. "Это дополнительная нагрузка на российский бюджет, который уже обременен санкциями и другими экономическими вызовами", - отметил источник.

Источник отметил, что в целом дроны СБУ совершили уже почти три десятка успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах.

Удары по российским НПЗ

19 июня раздавались взрывы на ростовских нефтебазах "Азовская" и "Азовнефтепродукт", которые в целом насчитывают 22 резервуара с топливом. Это также была спецоперация СБУ.

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