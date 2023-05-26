Любой "компромиссный сценарий" равнозначен выигрышу России, отметил Подоляк.

В Офисе президента Украины отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай якобы потребовал от Европы, чтобы РФ оставила себе оккупированные территории.

"Любой "компромиссный сценарий", предусматривающий освобождение не всех территорий Украины и о котором периодически говорят "анонимные источники" в европейских и американских элитах, - равнозначен признанию поражения демократии, выигрышу России, консервации режима Путина и, как следствие, резкому росту конфликтов в глобальной политике", - написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подобное развитие событий он назвал "голубой мечтой России".

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"Вопрос риторический: зачем отдельные публичные субъекты продолжают играть в русский медийный сценарий и затягивать конфликт?" - добавил Подоляк.

Скандальное требование Китая по войне в Украине

Напомним, 26 мая газета WSJ со ссылкой дипломатов в европейских странах, участвовавших в переговорах с китайским спецпредставителем КНР Ли Хуэйем, сообщила, что он якобы передал европейским дипломатам жесткое требование: Россия должна сохранить за собой оккупированные украинские территории.

Отмечалось, что Ли Хуэй передал европейцами четкий месседж, что Европа должна призывать к немедленному прекращению огня в Украине, позволив РФ сохранить чужие территории.

Хуэй посетил Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель с призывами как можно скорее закончить войну в Украине и не допустить ее расширения.