Также советник Трампа считает, что долгосрочные гарантии военной безопасности для Украины должны быть "под европейским руководством".

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц представил главные принципы, которые, по его мнению, станут основой мирных переговоров, которые состоятся в ближайшее время между чиновниками администрации президента США Дональда Трампа и российскими чиновниками для прекращения войны в Украине, пишет CNN.

В частности, в эфире "Fox News Sunday" советник отметил, что "ключевые основы", на которых будут подчеркивать США, содержат обеспечение окончательного прекращения войны, которую "нельзя закончить на поле боя", изменение подходов США к распределению иностранной помощи, а также финансовую интеграцию Украины с США.

По пункту о финансовой интеграции Украины с США Уолтц отмечает, что "совместное инвестирование" из Америки является лучшим путем к безопасности Украины, указывая на инвестиционное соглашение, которое передал Украине министр финансов США Скотт Бессент, однако президент Украины Владимир Зеленский не подписал его.

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"Зеленский поступил бы очень мудро, если бы заключил это соглашение с Соединенными Штатами. Мы говорим об увеличении "пирога" для украинской экономики", - сказал Уолтц.

В свою очередь советник подчеркнул, что долгосрочные гарантии военной безопасности для страны должны быть "под европейским руководством".

"Президент Дональд Трамп и его администрация представили видение завершения войны, которое, похоже, предусматривает ключевые уступки России, что вызывает опасения, что Украина может быть маргинализирована, а Европа останется в стороне от миротворческого процесса", - подчеркнули в CNN.

Также два источника издания сообщили, что Уолтц, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф планируют совершить визит в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ.

В то же время украинский чиновник сообщил CNN, что Украина не знала о таких планах делегации.

Кроме того, Уолтц отметил, что европейские союзники участвуют в переговорах по российско-украинской войне. По его словам, на этой неделе Трамп разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также советник анонсировал встречу президента США с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина Трампу важнее, чем РФ. По его словам, Трамп "внушает Путину страх" и именно это может привести к "существенным" мирным переговорам.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что команда Трампа поделилась с некоторыми союзниками в Европе планами по Украине. Он отметил, что не будет раскрывать подробностей планов США, однако подчеркнул, что есть надежда на то, что в Украину приближается мир.

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