Президент Украины поделился еще несколькими мыслями о работе с Трампом.

В мире сейчас не существует ни одного лидера, который мог бы заключить сделку с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, без участия в этом процессе Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом он поблагодарил президента США Дональда Трампа и других американских лидеров за "поддержку".

И отметил, что Трамп "внушает Путину страх" и именно это может привести к "существенным" мирным переговорам.

"[Путин] не хочет мира. Но я думаю, что он действительно немного боится президента Трампа. И я думаю, что у президента есть этот шанс, он силен, и я считаю, что он действительно может подтолкнуть Путина к мирным переговорам", - подчеркнул Зеленский в интервью NBC News. И призвал Трампа подходить к вопросу переговоров с российскими оккупантами, оставясь верным Украине. Ведь нашей стране, по его словам, будет "очень трудно" выжить без американской военной помощи.

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Президент Украины также добавил, что его доверие к партнерству с США "подвергается испытанию":

"Я очень хотел бы, чтобы Украина была в приоритете для Трампа, а не Россия. И я надеюсь, что мы важнее. Мы не такие большие, как Россия, но, думаю, стратегически Украина важнее для США, потому что мы действительно партнеры, союзники и разделяем общие ценности".

На вопрос, считает ли он, что Трамп ведет переговоры искренне, Зеленский ответил, что надеется и рассчитывает на это. Президент Украины еще раз подчеркнул, что Путин "убийца" и он никогда не изменится.

Другие заявления Владимира Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, как на Западе отреагировали на военные контракты для 18-летних. "Все начали понимать, что появился контракт. Это очень правильный шаг с нашей стороны. Как говорится, когда не "бусификация". Очень серьезная история, когда предлагается контракт молодым людям", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, почему не дал подписать соглашение о полезных ископаемых с США. Во время общения с журналистами президент Украины подчеркнул, что это соглашение не было готово и оно не защищало интересы Украины.

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