Президент также прокомментировал вопрос переговоров со страной-агрессором.

Украина разработала план нового контрнаступления. Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

"Да, у нас есть план контрнаступления. Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату", – подчеркнул он в интервью BILD.

Глава государства отметил, что для достижения этой цели украинским военным нужно оружие, в том числе из США.

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"Да, у России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определннные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партннров, то дело не в числе людей. Дело в качестве оружия", – отметил он.

Президент также прокомментировал вопрос переговоров со страной-агрессором.

"Здесь мы имеем дело с Путиным. Все, что он говорил до сих пор, – после этого он поступал по-другому. Мы не можем ему доверять. Можно договориться обо всем, но вопрос в том, будет ли он это соблюдать", – объяснил Зеленский.

В то же время, говоря о призывах заморозить войну, президент заявил, что Путин использует эту паузу лишь для подготовки к новому нападению.

"Конечно, некоторые будут счастливы. Мир скажет: "Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не летают". Но это только до тех пор, пока Россия не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, беспилотников и не проанализирует все ошибки, которые допустила вначале", – резюмировал он.

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