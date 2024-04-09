Российские оккупационные войска захватили Первомайское Донецкой области. Об этом сообщает DeepState.
Бои за этот населенный пункт фактически начались в августе 2022-го года. Это село стало одной из самых горячих точек в войне и стоило оккупантам большой цены.
"К сожалению, не малую цену заплатили и наши защитники, особенно парни из знаменитой 59 ОМПБр, которые отчаянно держались за каждый подвал и держали оборону, даже находясь в полном окружении. Стоит каждому увидеть эти кадры, чтобы понимать, как там было нашим бойцам", – подчеркнули в DeepState.
Отмечается, что до войны в Первомайском проживало более 2 тысяч человек.
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Российские оккупанты вошли в Красногоровку Донецкой области. Об этом сообщает BILD. Аналитик издания Юлиан Репке отмечает, что россияне, вероятно, смогли занять несколько кварталов города.
Ранее соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый рассказал, что россияне начали сравнивать Часов Яр с землей. Враг усилил обстрелы города, в частности с применением авиации.
Отметим, что по данным Генштаба ВСУ, за текущие сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений с противником.
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