Тимочко отметил, что сейчас очень трудно различить, где политический популизм, а где реалии, которые требуют исправления

Учитывая вызовы, которые стоят перед Вооруженными силами и то, что Украина до сих пор успешно противостоит российской армии с ее гораздо большими ресурсами, о какой-то катастрофической ситуации с управлением войском говорить не стоит. Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире КИЕВ24.

"Учитывая то, что Россия при превосходстве в количестве техники, личного состава, экономики, ресурсов не смогла достичь оперативного и стратегического преимущества, то при тех вызовах, что есть, войска находятся в не столь критическом состоянии, как хотят подать политики", - отметил он.

Тимочко добавляет: если существуют проблемы, то их обязательно нужно решать. При этом это следует делать не только в публичной плоскости, чтобы не навредить Вооруженным силам, но и с участием профильных комитетов. "В то же время это не могут быть комитеты экономический или мигрантов, которые хотят вмешиваться в формирование или структурирование бригад, не имея абсолютно ориентирования в этом плане", - отметил он.

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То есть должен быть общественный контроль, народный контроль, но это должно происходить на уровне профессионалов.

"Потому что, к сожалению, сейчас очень трудно различить, где политический популизм, а где реалии, которые требуют исправления", - отметил Тимочко.

Вопрос управления войском - мнения

Ранее секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки народный депутат Роман Костенко заявил, что сейчас Украина проигрывает на поле боя, поэтому нужно что-то менять. в частности, систему управления войском. Он отметил, что в Украине система управления оперативно-стратегическими, оперативно-тактическими группировками войск была эффективна в начале войны.

Но сейчас даже враг понял, что надо переходить на соединения, делегировать больше полномочий на эти структуры, поэтому если систему не изменить - это "может закончиться трагически".

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