У ВСУ банально не хватило сил и средств, заявил генерал.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг утверждение о том, что он изменил план контрнаступления в 2023 году, перетянув часть сил с южного направления на восток. Ранее в The New York Times писали, что именно это стало причиной его провала.

Отвечая на вопрос в интервью Lb.ua, действительно ли по его инициативе план наступления в 2023 году был изменен, и вместо одного направления удара Силы обороны начали наступательные действия сразу на трех направлениях, Сырский заявил:

"Каждый наш офицер, генерал, который принимал участие в боевых действиях, знает, что это вообще не соответствует действительности. Да, мы провели наступление южнее Бахмута. Но ведь мы проводили наступательные действия двумя бригадами из состава группировки. Если бы у нас было пять бригад, думаю, что и Бахмут, и Соледар были бы освобождены. Причем противник сам бы вышел из них".

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По словам генерала, замысел этой операции заключался в том, чтобы перерезать три основные дороги, по которым осуществлялось логистическое обеспечение соответствующей группировки противника.

"Когда мы планировали эти действия, понимали, что наших сил недостаточно. У нас было две бригады без дополнительных боеприпасов. То есть в пределах того, что нам поставлялось для ведения обычных действий в обычном режиме. Но мы рассчитывали на неожиданность, на то, что мы такими, не то чтобы авантюристическими, но смелыми действиями пробьем оборону противника с учетом того, что она не была готова, не была такая, как, например, на Запорожье. Там все укрепления были в обычном поле", - объяснил Сырский.

Если бы ВСУ удалось реализовать указанный план, россияне были бы вынуждены отступать, иначе попали бы в ловушку, сказал генерал.

"Но так не случилось. К сожалению. У нас просто банально не хватило сил и средств", - констатировал Сырский.

Контрнаступление 2023 года провалилось: выводы NYT

Напомним, в The New York Times пришли к выводу, что летнее контрнаступление ВСУ 2023 года было обречено на провал, с тех пор как украинцы отошли от первоначального плана, согласованного с американскими военными планировщиками.

Отмечалось, что американцы настаивали на необходимости сосредоточить все силы на одном направлении, чтобы нанести мощный удар, который россияне не удержат. Таким был первоначальный план, который вроде бы и был согласован. Но впоследствии украинское командование решило наступать сразу на трех направлениях.

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