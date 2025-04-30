По словам эксперта, после ударов по определенным объектам, сам парад проводить будет некому.

Наиболее оптимальным для Сил обороны было бы нанесение ударов по тем базам, где российские военные вместе с техникой будут проводить тренировки парада до 9 мая. Однако и ударить по Красной площади во время проведения парада возможно.

Об этом заявил пилот-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV.

"Оптимальный вариант, конечно, нанести удар не 9 мая по Красной площади, а выполнить уничтожение российской техники, российских военнослужащих, которые будут тренироваться (перед парадом). У них есть несколько баз для тренировки. За несколько дней до 9 мая идут тренировки этого парада. Там четко работают только военные, поэтому это в чистом виде легальная военная цель. По ней можно нанести удар разными механизмами, начиная от конфидентов наших, заканчивая дальними средствами поражения, которые у нас однозначно есть", - сказал эксперт.

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По его словам, такие удары по тренировочным базам можно нанести, допустим, 7 или 8 мая, поскольку тренировки будут проходить практически ежедневно или через день.

К тому же, как отметил Свитан, места этих тренировок очень хорошо известны москвичам, учасникам процесса, а тем более - украинской разведке.

"Поэтому, оптимально - нанести именно туда удар. Но Красная площадь, особенно с проходящими по ней войсками на параде, а это и техника, и военнослужащие (особенно после того, как россияне признали удар по Сумам как удар по гражданскому объекту, которые использовали военные в своих целях), - тут сам Бог велел нанести удар по Красной площади 9 мая. То есть, здесь нам никто руки не свяжет в этом смысле, россияне их сами развязали. Поэтому пусть бояться. Нанести удар можно. В какой последовательности и каких местах, я описал. Это можно сделать и раньше, чтобы некому было сам парад проводить", - пояснил он.

Россия объявила перемирие к 9 мая

28 апреля в Москве объявили об одностороннем трехдневном перемирии в Украине с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Россия приурочила его к 80-й годовщине победы во Второй мировой войне.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал объявленное Кремлем трехдневное перемирие, которое якобы продлится с 8 по 11 мая, очередной попыткой манипуляций. По словам Зеленского, основу реальной дипломатии может дать только немедленное и надежное прекращение огня минимум на 30 дней: "Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать".

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