Речь идет о приборостроительном заводе, который используется для производства капсюлей для боеприпасов.

В Муроме Владимирской области РФ в результате атаки неизвестных беспилотников возник крупный пожар на складе.

Как сообщил губернатор области Александр Авдеев, площадь возгорания составила 720 кв м. Он сообщил, что зафиксирован прилет нескольких дронов, которые, конечно, были подавлены средствами РЭБ.

В целом, по словам российского чиновника, дроны повредили два строения.

При этом, российские паблики сообщили, что речь идет о местном приборостроительном заводе, который используется для производства капсюлей для боеприпасов, пиротехнических устройств для средств спасения в авиационной, морской и сухопутной технике, а также для космических комплексов, в том числе пилотируемых.

С 2023 года завод находится под санкциями Евросоюза и Украины.

Кроме того, мощный взрыв раздался в Рыльске Курской области. Предварительно, на город налетели дроны.

Удары по территории РФ

В конце лета прошлого года несколько российских областей наведали дроны, долетели аж до Калуги. Тогда два из четырех дронов были сбиты на подлете к международному аэропорту Калуги.

А вчера в РФ дроны атаковали военный аэродром "Саваслейка" и завод взрывчатых веществ. Аэродром атаковали как минимум 8 беспилотных аппаратов, а завод - два БПЛА.

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