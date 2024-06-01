Столтенбер напомнил, что Россия напала на другую страну - и это грубое нарушение международного права.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, есть ли у него уверенность в том, что Харьков выдержит российское летнее наступление.

"Это (встречи с министрами иностранных дел, - ред.) придало мне большей уверенности в том, что союзники по НАТО готовы оказать поддержку Украине, чтобы она победила и остановила российских захватчиков", - сказал он в интервью Радио Свобода.

Он отметил, что войны по своей природе непредсказуемы.

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"Но то, что мы видели сейчас, заключается в том, что Россия не смогла сделать ни одного большого прорыва. Ее силы достигли незначительных территориальных достижений, но заплатили очень высокую цену. А сейчас оружие и боеприпасы поступают от союзников по НАТО. Поэтому я уверен, что Украина абсолютно может победить", - заявил генсек.

Столтенбер напомнил, что Россия напала на другую страну - и это грубое нарушение международного права.

"А, согласно международному праву, самооборона является легитимной, учитывая то, что делает Украина, то есть они защищаются сами. А право на самооборону включает также право на нанесение ударов по целям на территории агрессора", - отметил он.

По его мнению, это именно то, что Украина должна иметь возможность делать.

"Не в последнюю очередь в Харькове, потому что там линия фронта и граница более или менее совпадают. Поэтому было бы очень трудно, если бы украинцы были вынуждены признать, что артиллерийские батареи, ракетные батареи или аэродромы на российской стороне были бы для россиян в определенной степени безопасными, поскольку украинцы не могли бы использовать против них это оружие. Я приветствую, что союзники по НАТО ослабили ограничения и дали понять, что, конечно, Украина имеет право на самооборону", - добавил Столтенберг.

Война в Украине - ситуация на фронте

Покровское направление на сегодня остается самым напряженным на фронте. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

"Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 62. Самой напряженной ситуация останется на Покровском направлении. Также захватчики пытаются атаковать на Купянском и Северском направлениях", - говорится в сводке.

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