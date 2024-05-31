Захватить Харьков враг не сможет, - замкомандира 3 ОШБр Кудряшов

Несмотря на мощное давление российской армии на Харьковщине, в частности на Волчанск, противник не может достичь поставленных целей, говорит Кудряшов. По его данным, во время попытки прорыва россияне потеряли много техники и живой силы:

"Противник, как всегда, использовал волновые атаки, волновые штурмы и рейдовые ударные действия. За одним отделением пехоты бросал следующее отделение, за одной колонной техники - следующую. Количество личного состава - это основное их преимущество, благодаря которому нас пытались вытеснить с переднего края".

Впрочем, ситуацию удалось не только стабилизировать, а по состоянию на сейчас, и взять под контроль, говорит командир. В то же время на Волчанском направлении оккупантам удалось зацепиться за город - и именно там они продолжают давить и пытаются пробить так называемый плацдарм. Системно используют авиабомбы, отмечает Кудряшов, - причем, не по скоплению живой силы или техники, а именно по проблемным для них позициям, которые мешают продвижению. Параллельно враг заполняет информпространство провокационной информацией - в основном чтобы деморализовать украинцев, считает Кудряшов:

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"Упреки о том, что нет линии обороны, что наши войска бегут, для меня было системной ИПСО, которую реализует Россия. Но подчеркну - враг пытался достичь оперативных результатов на Харьковщине, достиг максимум тактических результатов и на сегодня полностью изолирован".

Не получая результатов на поле боя, россияне усиливают давление на гражданских и настоящий террор харьковчан - но это, считает командир, никак не поможет им воплотить предыдущие планы по оккупации Харькова.

"Относительно прорыва к самому Харькову я сегодня стратегически не вижу в ближайшем будущем таких шагов от противника. Да, противник пытается разрушать инфраструктуру, терроризировать. Но в короткой перспективе шансы захвата Харькова, по моему мнению, равны нулю".

Напряженная и динамичная ситуация сейчас наблюдается по всей линии фронта, говорит военный. Враг пристально наблюдает за теми участками, где у нас меньше резервов, делает все, чтобы истощить эти силы. Но кроме небольших тактических достижений, подчеркивает Кудряшов, - никаких существенных успехов враг пока не имеет нигде.