Два человека были ранены.

В результате очередных ударов России по территории Украины погибли гражданские люди в Донецкой и Сумской областях.

В своем Telegram-канале начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в результате обстрела Очеретино один человек погиб и два получили ранения.

"Сегодня днем россияне сбросили на поселок авиабомбу - попали в 5-этажку. Из-под завалов дома вытащили тело 67-летней женщины", - отметил он и добавил, что оба раненых были доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, Офис генерального прокурора сообщил, что враг атаковал дроном грузовик на Сумщине, в результате чего его водитель погиб.

"По данным следствия, 14 апреля 2024 года около 8:00 оккупанты на территории Краснопольской общины Сумского района сбросили с дрона взрывчатку на грузовик. Водитель транспортного средства погиб", - говорится в сообщении.

Так, под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По той же статье при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту атаки российской армии на Очеретино.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил, что на Черниговщине российская армия расстреляла мужчину, который вез на машине продукты для жителей приграничных населенных пунктов.

В отделе коммуникаций полиции Черниговской области уточнили, что российская армия прицельно обстреляла гражданский автомобиль жителя Новгорода-Северского. В результате обстрела погиб гражданский мужчина, 1990 года рождения.

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