Катерина Черновол

Гетьман отметил, что не все войска оккупационной армии РФ, находящиеся на фронте, привлекаются к боям.

Сейчас у армии РФ нет резервов, кроме тех, которые пополняются ежемесячно – фактически враг привлекает столько же сил, сколько и теряет. Поэтому пока Россия не способна существенно усилить наступательные действия на фронте, считает майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Там разница (несущественная – ред.). Даже есть отрицательный баланс, они могут приобщить меньше, чем теряют. Любых других дополнительных резервов, если бы они могли протянуть 100, 200 или 50 тысяч, у них просто нет. Ну они есть, но они их не используют. Потому что для того, чтобы привлечь большое количество живой силы к войне, им нужно проводить полную мобилизацию", – отметил он в интервью для YouTube-канала РБК-Украина.

По его словам, Москва может усиливать определенные участки фронта только благодаря перемещению своих сил на передовой. Поэтому верить в заявления пропагандистов о том, что они могут что-то существенно изменить, начав наступательную операцию, не стоит. Майор запаса уверяет: количество сил и средств у врага не увеличилось.

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В то же время Гетьман отметил, что не все войска оккупационной армии РФ, находящиеся на фронте, привлекаются к боям. Для того, чтобы проводить тактическую ротацию, должны быть еще 2-3 линии.

"Они могут оставить все резервы. Но опять же. Количественно президент (Зеленский, – ред.) говорил о 64 тысячах россиян на Курском направлении. Их не стало даже 65. Их осталось 64. То, что они могли сделать, они сделали. Нет у них там шансов прорваться в Сумы, например", – считает он.

В теории, россияне могли бы нарастить силы в Курской области, чтобы начать наступление на Сумщину. Однако тогда РФ должна будет снимать ресурсы с других направлений фронта.

"А там, где снимут, там мы ударим", – констатировал Алексей Гетьман.

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Война в Украине: ситуация на фронте

Командир взвода ударных БПЛА 109 бригады Егор Фирсов заявил, что ситуация на фронте сложная – есть потери позиций и территорий. По его словам, россияне повышают ставки на фоне переговоров. Враг значительно усилил уровень боевых действий.

Кроме того, российские оккупационные войска продолжают осуществлять штурмы села Басовка, что в Юнаковской общине Сумской области. Как отметил соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула, россияне могут использовать это село как опорный пункт для дальнейших штурмов в направлении Юнаковки.

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