Россияне продолжают искать "пушечное мясо", чтобы бросать его на штурм фронта.

В течение 2025 года война, которую Россия ведет против Украины, будет продолжаться. На фронте идут тяжелые бои, есть потери позиций и территорий.

Об этом командир взвода ударных БПЛА 109 бригады Егор Фирсов сказал в эфире Radio NV. Он отрицает, что фронт якобы "замер" и не движется. Как отметил Фирсов, еще полгода назад на фронте было гораздо легче, ведь сейчас российские оккупанты значительно усилили уровень боевых действий.

"Это немного диссонирует с тем, что мы сейчас читаем в мировой повестке дня с точки зрения мира и договоренностей. И это говорит нам, что в ближайшее время – дай Бог, чтобы мы ошибались – мира никакого не будет. Противник поднимает ставки, противник на переговорах муроводит, а в то же время, когда одни люди приезжают в Саудовскую Аравию о чем-то договариваться, якобы о мире – другие люди ищут по всей России от Таганрога до Мурманска новую волну мяса, чтобы бросить на Донецкое направление", – подчеркнул Фирсов.

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Он подчеркнул, что сейчас ситуация на фронте очень серьезная. В частности, на Торецко-Покровском направлении очень сложно:

"К сожалению, потери позиций и территории также есть".

Он пояснил, что даже потеря важной позиции в какой-то посадке или возвышении, на небольшой полосе фронта, которая находилась под защитой ВСУ еще с 2014 года, является огромной болью, и это усложнит дальнейшую оборону.

"Ребята вынуждены делать какой-то шаг назад. И подготовлены ли те позиции? И это всегда дает противнику, когда он наступает и что-то "отжал", определенную тактическую и стратегическую инициативу... Сейчас очень сильные боевые действия, которые говорят нам о том, что в ближайшее время расслабляться нельзя", – подчеркнул Фирсов.

По его убеждению, в этом году Украине придется продолжать воевать.

Война в Украине: это стоит знать

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что Россия активно перебрасывает ресурсы на юг Украины, используя для этого новую железную дорогу, пролегающую через оккупированный Мариуполь Донецкой области.

Кроме того, тяжелой остается ситуация на Покровском направлении. Россияне не прекращают штурмов и обстрелов, говорит офицер отделения коммуникации 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Тарас Мышак. По его словам, враг не отказался от намерений захватить Покровск.

3 апреля заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что наблюдаются признаки подготовки российской группировки к активизации боевых действий на нескольких направлениях. Впрочем, он сомневается, что оккупантам удастся достичь существенных успехов.

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