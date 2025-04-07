Украинские войска наносят удары по противнику.

Российские оккупационные войска продолжают осуществлять штурмы села Басовка Сумской области. Этот населенный пункт, расположенный в Юнаковской общине, является крупнейшим село на границе.

Кроме того, в Басовке есть определенные укрытия. Существует угроза того, что россияне могут использовать село как опорный пункт для дальнейших штурмов – уже в направлении Юнаковки, заявил соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула в комментарии "Суспільному".

"Есть какие-то укрытия, есть подвалы, что-то было там накопано, особенно за последние полгода. Это для противника хороший опорный пункт для дальнейших штурмовых действий в направлении Юнаковки. Потому что в Журавке почти ничего нет. Такая же ситуация в Веселовке. В Новеньком вообще два подвала на все село было. Там села уже нет, там просто два подвала, где можно спрятаться было. Собственно поэтому они Басовку и штурмуют. Там есть укрытие, есть где накопиться. Не очень стратегическое, но важное значение село для российской армии имеет", – пояснил он.

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По словам Микулы, логистика Сил обороны в районе Басовки не осуществляется. Сейчас оккупанты пытаются зайти в этот населенный пункт малыми штурмовыми группами.

Он добавил, что военные РФ заезжают в село на багги. Украинские войска наносят поражение по противнику, пока "существенных изменений" там нет.

"Но ситуация сложная, потому что село уничтожено. И враг даже пытался там еще с границы наступать на Локню, но восемь человек, которые это делали, уничтожены", – резюмировал он.

Ситуация на Сумщине

6 апреля российское Минобороны распространило информацию о том, что оккупанты якобы захватили село Басовка Сумской области.

В Государственной пограничной службе Украины эту информацию опровергли. Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что это "дезинформационная кампания". Он добавил, что в Басовке российские оккупационные войска проводят наступательные действия малыми штурмовыми группами, однако украинские силы уничтожают врага.

"Российские группы на данный момент присутствуют в Басовке, но село не под их контролем, продолжаются боевые действия", – отмечал Демченко.

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