Один улучшенный обычный боеприпас двойного назначения выпускает 88 суббоеприпасов.

В Курской области атака северокорейских солдат на позиции украинской 17-й механизированной бригады провалилась, поскольку украинцы укрыли их кассетными боеприпасами.

Как пишет издание Forbes, видеоролики с беспилотников северокорейского наступления, показывают, как кассетные боеприпасы американского производства, возможно, артиллерийские снаряды Dual-Purpose Improved Conventional Munition (DPICM), раскрываются над полем боя и разбрасывают смертоносные боезапасы суббоеприпасов размером с гранату.

Сообщается, что северокорейские солдаты понесли огромные потери и применение этих кассетных снарядов является главной причиной этого.

Видео дня

"Несмотря на свою эффективность, снаряды прибыли поздно на войну. США не начинали поставлять Украине излишки снарядов DPICM до лета 2023 года", - детализировало издание.

Как отмечает издание, хотя применение этих боеприпасов является спорным, учитывая огромное преимущество РФ в живой силе и технике, Украина не раздумывая приняла риски и начала применять DPICM.

Согласно данным армии США, приведенным Королевским объединенным институтом оборонных исследований в Лондоне, для уничтожения одного солдата противника может потребоваться 14 стандартных 155-мм снарядов и всего 2 снаряда DPICM, каждый из которых рассеивает 88 суббоеприпасов. Более смертоносные снаряды DPICM не только убивают противника быстрее, они позволяют артиллерийским батареям стрелять меньшим количеством снарядов для достижения того же эффекта.

"Наиболее существенным фактором" спроса Украины на DPICM "является оперативное воздействие на запасы боеприпасов украинской артиллерии и срок службы ствола", указали аналитики RUSI Джек Уотлинг и Джастин Бронк.

"Поскольку каждый ствол имеет ресурс около 1800 выстрелов, предоставление Украине DPICM будет означать, что ей придется выстреливать меньше снарядов для эффекта на поле боя, что позволит ей поддерживать бой значительно дольше", - объяснили Уотлинг и Бронк.

"Украинская артиллерия, уступающая по огневой мощи, все еще в действии. И она стреляет снарядами, которые убивают врага - как русского, так и северокорейского — со скоростью одного солдата за два выстрела", - констатировало издание.

Ситуация в Курской области

За три дня Силы Специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили 50 военных Северной Кореи в Курской области. "Воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ организовали горячий прием северокорейским войскам в Курской области РФ. В течение трех дней операторы ССО уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47", - сказано в сообщении.

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